За два года количество корпусов с новостройками выше 30 этажей в Москве выросло вдвое: с 41 в июле 2016-го до 86 корпусов в июле 2018-го, сообщает компания bnMAP. pro.
В настоящее время, по данным IT-платформы bnMAP. pro, на реализации в столице находится 40 высотных проектов с числом этажей от 30 до 70 (без учета "Москва-Сити"). При этом в пяти небоскребах уже продано совокупно более 8,3 тыс. лотов.
Примечательно, что каждый 9-й покупатель выбирает квартиру, расположенную выше 30 этажа, отмечают аналитики.
По темпам реализации лотов в ТОП-10 наиболее популярных среди покупателей высотных ЖК вошли:
Продажи по комплексам высотностью более 30 этажей:
|
Проект
|
Среднемес. темпы, лот/мес.
|
Продажи в рынок, лотов
|
Продажи в рынок, кв. м
|
Кол-во периодов
|
Этажность проекта
|
Столичные поляны
|
92
|
1 108
|
58 254
|
12
|
33
|
Домашний
|
80
|
2 152
|
99 801
|
27
|
32
|
Преображение
|
61
|
121
|
5 250
|
2
|
31
|
Level Амурская
|
56
|
784
|
38 612
|
14
|
37
|
Фили Град
|
39
|
2 256
|
128 514
|
58
|
31
|
Селигер Сити
|
38
|
489
|
21 847
|
13
|
38
|
Сердце Столицы
|
36
|
1 682
|
126 631
|
47
|
37
|
Fili City
|
34
|
171
|
10 661
|
5
|
42
|
Пресня Сити
|
31
|
825
|
52 230
|
27
|
44
|
Золотая Звезда
|
28
|
869
|
49 087
|
31
|
32
По всем жилым комплексам, высотность которых превышает 30 этажей, 9% заключенных ДДУ уже сейчас приходится именно на высокие этажи — от 30 и выше. В новостройках высотностью 40 этажей — 24% сделок заключается с квартирами, расположенными выше 30-го этажа. А в небоскребах с числом этажей более 60 — 37% покупателей хотят жить выше 30-го этажа.
По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, видовые характеристики — один из важнейших критериев при выборе нового жилья.
"Некоторые высотные ЖК, расположенные в благоприятных районах — например, у парков, реки, недалеко от центра города или в исторически престижной его части — показывают достаточно равномерное число сделок по этажам. А вот в новостройках, реализующихся в бывших промзонах, пик спроса приходится именно на квартиры на высоких этажах, обеспечивающих панорамный вид, который нивелирует некоторые не слишком позитивные факторы", - подчеркнула Ирина Доброхотова.
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