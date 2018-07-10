Количество небоскребов в Москве выросло вдвое

За два года количество корпусов с новостройками выше 30 этажей в Москве выросло вдвое: с 41 в июле 2016-го до 86 корпусов в июле 2018-го, сообщает компания bnMAP. pro.

В настоящее время, по данным IT-платформы bnMAP. pro, на реализации в столице находится 40 высотных проектов с числом этажей от 30 до 70 (без учета "Москва-Сити"). При этом в пяти небоскребах уже продано совокупно более 8,3 тыс. лотов.

Примечательно, что каждый 9-й покупатель выбирает квартиру, расположенную выше 30 этажа, отмечают аналитики.

По темпам реализации лотов в ТОП-10 наиболее популярных среди покупателей высотных ЖК вошли:

Продажи по комплексам высотностью более 30 этажей:

Проект Среднемес. темпы, лот/мес. Продажи в рынок, лотов Продажи в рынок, кв. м Кол-во периодов Этажность проекта Столичные поляны 92 1 108 58 254 12 33 Домашний 80 2 152 99 801 27 32 Преображение 61 121 5 250 2 31 Level Амурская 56 784 38 612 14 37 Фили Град 39 2 256 128 514 58 31 Селигер Сити 38 489 21 847 13 38 Сердце Столицы 36 1 682 126 631 47 37 Fili City 34 171 10 661 5 42 Пресня Сити 31 825 52 230 27 44 Золотая Звезда 28 869 49 087 31 32

По всем жилым комплексам, высотность которых превышает 30 этажей, 9% заключенных ДДУ уже сейчас приходится именно на высокие этажи — от 30 и выше. В новостройках высотностью 40 этажей — 24% сделок заключается с квартирами, расположенными выше 30-го этажа. А в небоскребах с числом этажей более 60 — 37% покупателей хотят жить выше 30-го этажа.

По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, видовые характеристики — один из важнейших критериев при выборе нового жилья.

"Некоторые высотные ЖК, расположенные в благоприятных районах — например, у парков, реки, недалеко от центра города или в исторически престижной его части — показывают достаточно равномерное число сделок по этажам. А вот в новостройках, реализующихся в бывших промзонах, пик спроса приходится именно на квартиры на высоких этажах, обеспечивающих панорамный вид, который нивелирует некоторые не слишком позитивные факторы", - подчеркнула Ирина Доброхотова.