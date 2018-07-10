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Источник Правда.Ру

Аренда элитного жилья составила $25 тыс. в месяц﻿

Экономика » Недвижимость

По состоянию на конец июня 2018 года значение индекса PCM TOP-100 составило $25 160 за объект в месяц, сообщает компания Savills. За прошедшие три месяца данный индекс увеличился на 2,1%.

Компания Savills представила очередное значение индекса PCM TOP-100 для рынка высокобюджетной аренды Москвы. Индекс рассчитывается как средневзвешенная арендная ставка в 100 самых дорогих квартирах, предлагаемых в аренду в столичном мегаполисе.

По данным компании, на конец июня 2018 года значение индекса PCM TOP-100 составило $25 160 за объект в месяц. За последний год индекс PCM TOP-100 вырос на 6,4%.

Как подчеркивают эксперты, за последние три месяца отмечено снижение на 5% числа предлагаемых квартир в бюджете до $15 000 за объект в месяц (30% в настоящий момент против 35% кварталом ранее).

Также на 5% уменьшилось число лотов бюджетом $25 000-$30 000 за объект в месяц. Если же рассматривать изменение ценовой структуры TOP-100 самых дорогих квартир в аренду за последний год, то наиболее заметное увеличение доли квартир отмечается в диапазоне от $45 000 до $55 000 за объект в месяц.

По данным Savills, за последний год на 7% снизилась доля просторных квартир площадью от 300 кв.м до 400 кв.м, однако количество квартир площадью от 400 кв.м до 500 кв.м, а также более 500 кв.м в совокупности увеличилось на 60%.

Средняя площадь предлагаемых лотов из рассматриваемого рейтинга составила 320 кв.м (почти на 30 кв.м больше, чем в предыдущем квартале).

Все квартиры из ТОР-100 находятся в жилых домах и комплексах в престижных районах Москвы. Наибольший объем квартир из рейтинга традиционно приходится на локацию Арбат-Кропоткинская (34 объекта). Кроме того, значительное число дорогих объектов предлагается в Тверском (16 объектов) и Краснопресненском (13 объектов) районах, сообщает Savills.

 

 

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Темы Москва аренда жилья недвижимость элитное жилье
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