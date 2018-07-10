На каждого посетителя матчей было инвестировано $1 387 только на обустройство спортивных объектов. При учёте инвестиций в инфраструктуру стоимость затрат в пересчёте на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4 694, сообщает компания CBRE.
Как отмечают эксперты, к чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 тыс. зрителей. 9 из 12 спортивных объектов были построены с нуля или реконструированы. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 116 млн. кв.м.
Как подсчитали аналитики CBRE, инвестиции в стадионы чемпионата мира сопоставимы со строительством 6 башен Москва-Сити.
Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих болельщиков с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 году. По данным CBRE, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1 387 только на обустройство спортивных объектов. При учёте инвестиций в инфраструктуру стоимость инвестиций в пересчёте на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4 694.
|
Южная Корея и Япония 2002
|
Германия 2006
|
ЮАР 2010
|
Бразилия 2014
|
Россия 2018
|
Инвестиции в строительство и реконструкцию спортивных объектов (млрд. долл. США, с учетом инфляции)
|
7,6
|
2,4
|
2,4
|
4,0
|
4,2
|
Посещаемость матчей чемпионата
(в млн человек)
|
2,79
|
3,36
|
3,35
|
3,43
|
3,03
|
Инвестиции на одного болельщика
(в долл. США, с учетом инфляции)
|
2 734
|
711
|
726
|
1 156
|
1 387
При этом билет на финал российского мундиаля стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы, сообщает CBRE.
|
Южная Корея и Япония 2002
|
Германия 2006
|
ЮАР 2010
|
Бразилия 2014
|
Россия 2018
|
Цена самого дорогого билета, долл. США
|
750
|
756
|
900
|
990
|
1 100
|
Средняя цена билета на финал, долл. США
|
450
|
454
|
525
|
570
|
605
|
Доля средней стоимости билета на финал от средней месячной заработной платы населения на момент проведения ЧМ
|
16%
|
13%
|
131%
|
80%
|
88%
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