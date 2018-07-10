Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ЧМ-2018: каждый болельщик обошелся России в $4500﻿

Экономика » Недвижимость

На каждого посетителя матчей было инвестировано $1 387 только на обустройство спортивных объектов. При учёте инвестиций в инфраструктуру стоимость затрат в пересчёте на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4 694, сообщает компания CBRE.

Как отмечают эксперты, к чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 тыс. зрителей. 9 из 12 спортивных объектов были построены с нуля или реконструированы. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 116 млн. кв.м.

Как подсчитали аналитики CBRE, инвестиции в стадионы чемпионата мира сопоставимы со строительством 6 башен Москва-Сити.

Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих болельщиков с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 году. По данным CBRE, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1 387 только на обустройство спортивных объектов. При учёте инвестиций в инфраструктуру стоимость инвестиций в пересчёте на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4 694.

 

Южная Корея и Япония 2002

Германия 2006

ЮАР 2010

Бразилия 2014

Россия 2018

Инвестиции в строительство и реконструкцию спортивных объектов (млрд. долл. США, с учетом инфляции)

7,6

2,4

2,4

4,0

4,2

Посещаемость матчей чемпионата

(в млн человек)

2,79

3,36

3,35

3,43

3,03

Инвестиции на одного болельщика

(в долл. США, с учетом инфляции)

2 734

711

726

1 156

1 387

При этом билет на финал российского мундиаля стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы, сообщает CBRE.

 

Южная Корея и Япония 2002

Германия 2006

ЮАР 2010

Бразилия 2014

Россия 2018

Цена самого дорогого билета, долл. США

750

756

900

990

1 100

Средняя цена билета на финал, долл. США

450

454

525

570

605

Доля средней стоимости билета на финал от средней месячной заработной платы населения на момент проведения ЧМ

16%

13%

131%

80%

88%

 

Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ЧМ 2018 Россия стадион инвестиции строительство Чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила
Аналитика
В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ
Наука и техника
Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России
Читательский топ
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Новости Все >
Российских военных научат бороться с беспилотниками
Зарплаты все: кризис добрался до "зажравшихся" Москвы и Питера
На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море
Bloomberg: больше мы не увидим хаоса "девяностых" в России
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье

Человеку необходимы силовые тренировки.

Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Интересные Новости
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину

Украинский депутат возмущен публикацией, вышедшей на страницах австрийского издания. Он решил посоветовать, что именно необходимо писать местным журналистам.

Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Партии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Россия
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов

По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.

"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Мир
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Спорт
Сборная России победила в Лиге наций
Здравоохранение
"Нет" продаже алкоголя в спальных районах
Дарья Касьянова Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила Дарья Касьянова Василий Амирджанов США предлагают НАТО оплатить их исключительность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Секрет комфортного одиночества. Бывает и такое Соломон Соловьев
Комментарии
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Фантазии больной головы: эксперт - об употреблении сборной России допинга
Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Мир
Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Мир
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался