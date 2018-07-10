ЧМ-2018: каждый болельщик обошелся России в $4500﻿

На каждого посетителя матчей было инвестировано $1 387 только на обустройство спортивных объектов. При учёте инвестиций в инфраструктуру стоимость затрат в пересчёте на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4 694, сообщает компания CBRE.

Как отмечают эксперты, к чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 тыс. зрителей. 9 из 12 спортивных объектов были построены с нуля или реконструированы. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 116 млн. кв.м.

Как подсчитали аналитики CBRE, инвестиции в стадионы чемпионата мира сопоставимы со строительством 6 башен Москва-Сити.

Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих болельщиков с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 году. По данным CBRE, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1 387 только на обустройство спортивных объектов. При учёте инвестиций в инфраструктуру стоимость инвестиций в пересчёте на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4 694.

Южная Корея и Япония 2002 Германия 2006 ЮАР 2010 Бразилия 2014 Россия 2018 Инвестиции в строительство и реконструкцию спортивных объектов (млрд. долл. США, с учетом инфляции) 7,6 2,4 2,4 4,0 4,2 Посещаемость матчей чемпионата (в млн человек) 2,79 3,36 3,35 3,43 3,03 Инвестиции на одного болельщика (в долл. США, с учетом инфляции) 2 734 711 726 1 156 1 387

При этом билет на финал российского мундиаля стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы, сообщает CBRE.