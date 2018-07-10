В июне в столице было заключено 5610 ДДУ, что на 36,7% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года, сообщает компания "Метриум".
На первичном рынке столичного мегаполиса в I полугодии 2018 года отмечалась высокая активность. К такому выводу пришли аналитики "Метриум", изучив статистику столичного управления Росреестра.
Правда, как подчеркивают аналитики, относительно мая текущего года показатели сократились на 10,6%. Это стало самым большим снижением в первый летний месяц за всю историю наблюдений.
Эксперты компании "Метриум" оборащают внимание на тот факт, что в мае спрос на первичном рынке был аномально высок, традиционного затишья на праздники не зафиксировано.
По мнению аналитиков, значительное влияние оказал проходящий в России Чемпионат мира по футболу. Многие покупатели поспешили закрыть сделки до его начала (высокая активность в мае), чтобы не отвлекаться от футбольных баталий в ходе мундиаля (спад в июне).
Сообщается, что всего за полгода Росреестр зарегистрировал 33 888 договоров долевого участия. Прирост относительно января-июня прошлого года составил 42%. Если сравнивать шестимесячные интервалы, то показатели полугодия стали лучшими за всю историю действия 214-ФЗ "О долевом строительстве".
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