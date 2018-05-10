Реконструкция Каховской ветки метро начнется в 2019 году

Работы по реконструкции Каховской линии метро планируется начать в следующем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в четверг.

"Планируется продлить тупики за станциями и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская", — сказал А. Бочкарев. По его словам, также предстоит заменить системы автоматики и телемеханики движения поездов. "Объемы работ на платформах станций и в действующих вестибюлях будут определены после обследования их специалистами", — добавил А. Бочкарев.

Ранее сообщалось, что реконструкция Каховской ветки метро необходима для включения в Большую кольцевую линию (БКЛ). Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, прорабатывается вариант реконструкции этой линии без ее закрытия. "Постараемся работать по ночам, в технологические окна, чтобы не останавливать движение", — пояснил М. Хуснуллин.

Каховская линия метро станет частью южного участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Каширской". Помимо существующих станций "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" на участке появятся три новые: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Южный участок Большой кольцевой линии планируется ввести в 2020 году.