Новый участок "салатовой" линии метро запустят в 2021 году

Строительство станций "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" "салатовой" линии метро завершится до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Проект планировки территории, необходимый для строительства нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро после станции "Селигерская", предполагается утвердить до конца этого года. В целом новый участок с двумя станциями планируется запустить до конца 2021 года", — сказал М. Хуснуллин.

Он напомнил, что Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена вдоль Дмитровского шоссе в Лианозово. Станция "Улица 800-летия Москвы" при этом будет построена на пересечении одноименной улицы и Дмитровского шоссе, "Лианозово" — в районе пересечения Дмитровского шоссе с Новодачным.

М. Хуснуллин также отметил, что сейчас Институт генерального плана Москвы прорабатывает градостроительную документацию по продлению этого радиуса до поселка Северного. Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" был открыт для пассажиров в марте этого года.