Юг Подмосковья лидирует по предложению таунхаусов

В настоящее время на южных направлениях Подмосковья на расстоянии до 25 км от МКАД сосредоточено около 25 поселков с таунхаусами, сообщает компания "KASKAD Недвижимость". Это четвертая от общего объема предложения на первичном загородном рынке.

По данным экспертов, только на долю Каширского шоссе приходится 9% предложения. Основная часть предложения представлена в сегментах эконом- и комфорт-класса. Площадь таунхаусов варьируется от 80 до 380 квадратных метров. В большинстве проектов предлагаются домовладения средней площадью от 100 до 150 кв.м, отмечает "KASKAD Недвижимость".

Аналитики отмечают, что основную долю сделок совершают семейные пары. Максимальные цены на таунхаусы на Каширском шоссе достигают 20 млн рублей, средняя стоимость составляет 8,5 млн рублей. Это несколько ниже средней стоимости таунхаусов по рынку Подмосковья, которая по итогам 2017 года составила 11,5 млн рублей. При этом сегмент таунхаусов — единственный на загородном рынке, который в прошлом году продемонстрировал положительную ценовую динамику (+5%).