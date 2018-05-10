Покупатели в Подмосковье стали чаще отдавать предпочтение трех- и четырехкомнатным квартирам. По данным компании Urban Group, доля таких квартир в общем объеме продаж по итогам I квартала 2018 года возросла примерно на 10%.
Первый квартал 2018 года показал не только общий рост рынка Московской области, но и изменения в структуре спроса на квартиры. Покупатели стали существенно чаще обращать внимание на квартиры больших площадей, сообщает Urban Group.
Эксперты отмечают, что более 35% спроса в Подмосковье пришлось на квартиры размером более двух комнат. Этот показатель в январе-марте 2018 года вырос примерно на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Сильнее всего — на 6% — возросла доля квартир, в которых 4 и более комнат: сегодня их предпочитают около 16% покупателей. Прирост доли "трешек" также оказался существенным и составил 4%, сегодня такое предложение выбирают около 19% клиентов.
По мнению аналитиков, основными факторами, повлиявшими на такие изменения в структуре спроса, стало стремление жителей Подмосковья улучшить собственные жилищные условия, а также снижение ставок по ипотечным кредитам. Так, все чаще квартиры в Московской области приобретают жители Москвы, реализующие свою недвижимость в мегаполисе.
По словам PR-директора Urban Group Олега Быкова, для москвичей переезд в Подмосковье — это возможность качественно повысить комфорт и удобство жизни не только за счет покупки квартиры большей площади, но и по причине более благоприятного спокойного и экологически чистого окружения. А привлекательные условия по ипотеке позволяют приобрести квартиру "на вырост", заранее подготовившись, к примеру, к расширению семьи, отметил Олег Быков.
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