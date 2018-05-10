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Источник Правда.Ру

Спрос на столичное жилье бизнес-класса вырос в семь раз

Экономика » Недвижимость

В семь раз за последние три года увеличился спрос на квартиры в новостройках бизнес-класса Москвы, сообщает агентство недвижимости "Бон Тон". При этом рост спроса в бизнес-классе сопоставим с уровнем роста спроса на комфорт-класс.

В 2018 г. наблюдается более активный выход проектов бизнес-класса по сравнению с комфорт-классом: по итогам двух кварталов на долю новых проектов бизнес-класса приходится порядка 56% предложения, а на долю комфорт-класса — 32%. По мнению аналитиков, это говорит о том, что на рынке массового и бизнес-сегментов работает единая потребительская модель. А наличие высоких качественных характеристик в проекте бизнес-класса, которое выражается в более высокой цене, также находит своего потребителя.

По данным "Бон Тон", за последние три года средняя цена лота в бизнес-классе снизилась на 15%: с 17,7 млн руб. до 14 млн руб., что связано со снижением средней площади лота с 77 до 69 кв.м. На сегодняшний день средняя цена приобретаемых квартир в бизнес-классе составляет 14 млн руб. при средней цене кв. м 222 тыс. руб., в апартаментах — 13 млн руб. при средней цене 245 тыс. руб. за квадратный метр.

По словам генерального директора "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, секрет наиболее востребованных проектов бизнес-класса кроется, в первую очередь, в грамотном сочетании качественных характеристик объекта, которые для покупателей таких квартир становятся определяющим фактором выбора.

Среди наиболее востребованных характеристик проектов бизнес-класса клиенты агентства "Бон Тон" называют (в порядке приоритета) близость парков, скверов, набережных, хороших школ и ДОУ, станций метро или МЦК. Также существенную роль в принятии решения о покупке играют наличие лотов с отделкой и авторская архитектура зданий. Кроме того, при выборе проекта потребитель исходит из того, как будет развиваться данный проект, каков будет прирост его цены в будущем, отметила Наталия Кузнецова.

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Темы жилье Москва квартиры бизнес-класс недвижимость строительство
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