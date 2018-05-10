Реновация промышленных территорий города продлится еще как минимум 10-15 лет, сообщает компания "БЕСТ-Новострой". По оценкам экспертов, на сегодняшний день освоены далеко не все площадки производственно-коммунального назначения, расположенные в Москве.
В частности, освоение территории ЗИЛ начато с северной части промзоны, а в южной АФК "Система" и "Группа ЛСР" планируют построить еще 1,5 млн кв.м. В рамках реновации промзоны "Грайвороново", помимо жилых комплексов Sreda и "Кварталы 21/19", будет реализовано еще три крупных проекта общей площадью около 2 млн кв.м, отмечает "БЕСТ-Новострой".
По данным экспертов, значительные изменения ждут и территории на северо-востоке столицы, где расположена крупная промзона "Калошино" — здесь предполагается строительство нескольких жилых комплексов совокупной площадью 1,7 млн кв.м. В целом же, объем перспективного жилищного строительства в рамках реновации промышленных территорий столицы может составить порядка 21,84 млн кв.м, сообщает "БЕСТ-Новострой".
По словам председателя совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, этот показатель сопоставим с объемом реализуемых в настоящее время жилых комплексов на территориях производственно-коммунального назначения, что с учетом масштаба и сроков реализации отдельных проектов, а также с учетом сроков выхода планируемых проектов, позволяет говорить о длительности освоения промзон в столице.
По оценкам аналитиков, реновация промышленных территорий города продлится еще как минимум 10-15 лет. Примечательно, что 70% объема перспективного строительства будет сконцентрировано в 4-х административных округах — в ЮВАО, ВАО, ЮАО и САО, где предполагается возвести порядка 15,3 млн кв.м. Именно в этих округах расположены крупные промышленные территории с высоким потенциалом развития и нового строительства.
В частности, в ЮВАО продолжится освоение промзоны "Грайвороново", в ВАО реорганизации подвергнутся промзоны "Руднево" и "Калошино", в ЮАО — южный и восточный участки ЗИЛ, промзона "Варшавское шоссе", а в САО новые жилые кварталы появятся на месте промзон "Коровино" и "Братцево", отмечает "БЕСТ-Новострой".
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