Продажи на подмосковной "загородке" за пять лет упали на треть

Продажи на подмосковной "загородке" за пять лет снизились на 28%, сообщает агентство "ИНКОМ-Недвижимость". Число сделок с коттеджами сократилось более чем в четыре раза.

По данным экспертов, за пять лет значительно изменились показатели продаж на первичной "загородке" Подмосковья. В частности, за указанный период спрос на рынке в целом сократился на 28%, а больше всего от кризиса пострадал формат коттеджей: их доля в структуре сделок упала до рекордных 5%. При этом средний чек покупки коттеджа вырос на 62% — до 22 млн руб., что говорит о дефиците доступных объектов.

В первом квартале 2018 года на первичном рынке загородного жилья Подмосковья было заключено 3 305 сделок. Основная их часть — 60% — пришлась на участки без подряда (УБП). 24% покупателей выбрали квартиру в малоэтажном доме (МЖД), 7% — таунхаус. Коттеджи составили лишь 5% продаж, что стало антирекордом за последние пять лет. Меньшей популярностью пользовались только дуплексы (4% сделок), которые остаются нишевым форматом на "загородке", отмечает "ИНКОМ-Недвижимость".

Пять лет назад, в аналогичном отрезке 2013 года, показатели продаж по рынку в целом оказались на 28% выше: тогда удалось реализовать 4 608 лотов. При этом лидером спроса также являлись УБП (46%). На МЖД остановились 23% клиентов, коттеджи выбрали 15% покупателей, таунхаусы — 13%, дуплексы — 3%. Таким образом, самое серьезное падение продаж было зафиксировано именно в формате коттеджей: за пять лет число сделок с ними снизилось в 4,2 раза — с 691 до 165 покупок.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, ранее популярные коттеджи больше не являются хитами продаж на рынке загородного жилья. Поворотным моментом стал 2014 год, принесший новую волну кризиса: финансовые трудности не способствуют созданию проектов с застройкой, и сейчас коттеджи занимают лишь 7% ассортимента на "загородке". В такой ситуации сокращение спроса в массовых сегментах естественно: покупателям просто не из чего выбирать, подчеркнул Дмитрий Таганов.