Столичные власти дополнительно к уже утвержденным 242 площадкам по программе реновации готовят еще 100 новых участков под строительство нового жилья, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы прорабатываем порядка 100 площадок. По нашим оценкам, 10-20 новых добавятся в ближайшие месяц-два", — сказал М. Хуснуллин.
Он пояснил, что чем больше стартовых площадок для строительства жилья, тем больше выбор новых адресов у переселенцев из старых пятиэтажек.
"Ведется очень кропотливая работа по подбору стартовых площадок, необходимо учитывать массу факторов. Например, такие, как объемы перекладки инженерных коммуникаций, близость к сносимому жилью, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, и многие другие", — сказал М. Хуснуллин.
Ранее на заседании президиума правительства Москвы во вторник были утверждены семь дополнительных стартовых площадок по программе реновации, на которых можно построить 11 жилых домов. Вместе с тем, было принято решение об исключении из программы участка площадью 14,3 тыс. кв.м на Севанской улице в районе Царицыно.
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