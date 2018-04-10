Москва разрабатывает механизм льготной ипотеки при реновации

Столичные власти на более поздних этапах реализации программы реновации жилья могут вернуться к разработке механизма льготной ипотеки, заявил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В последнее время ипотечная ставка итак достаточно сильно снижается. К тому же мы разработали механизм докупки площадей при переезде в новое жилье со скидкой. На сегодняшнем этапе механизм льготной ипотеки, считаем, не нужен", — сказал М. Хуснуллин.

При этом, по его словам, на более поздних этапах реализации программы город может вернуться к этой идее.

"Мы не прекращаем эту работу, ведем переговоры с различными банками. Позднее, возможно, прибегнем и к этому механизму", — подчеркнул глава стройкомплекса.

Изначально власти Москвы сообщали о планах по разработке льготного механизма ипотеки для переселенцев по реновации, однако позднее от этой идеи было решено отказаться из-за существенного снижения ставок по жилищным кредитам.

Как сообщалось, мэрией утвержден порядок докупки дополнительных площадей при переселении в рамках реновации. Участникам программы гарантируется 10-процентная скидка от рыночной цены дополнительных площадей, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв.м.