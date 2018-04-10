Семь новых площадок включены в программу реновации

Семь дополнительных стартовых площадок для строительства 11 домов включены в программу реновации жилья, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Это позволит переселить в 939 квартир около 2,4 тыс. человек.

По словам главы стройкомплекса, новые площадки находятся в районах Марфино, Бескудниковский, Головинский, Нагорный, Тимирязевский и Восточный. М. Хуснуллин добавил, что строительство жилья на этих площадках предполагается до 2021 года.

"Кроме того, по итогам проработки принято решение об исключении одной площадки площадью 14,3 тыс. кв.м. От участка на Севанской улице в районе Царицыно отказались с учетом его большого обременения инженерными коммуникациями", — добавил М. Хуснуллин.

Он пояснил, что, таким образом, на сегодня утверждены 242 стартовые площадки, на которых предполагается начать строительство жилых домов для переселенцев программы реновации.

Ранее было утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, которые позволяют возвести около 3,5 млн кв.м жилья.

"Работа по подбору новых площадок продолжается. До конца года планируется подготовить документацию и утвердить еще ряд стартовых площадок с градостроительным потенциалом порядка 1,5 млн кв.м", — сообщал ранее М. Хуснуллин.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу вошел 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить программу планируется к 2032 году.