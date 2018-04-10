Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Семь новых площадок включены в программу реновации

Экономика » Недвижимость

Семь дополнительных стартовых площадок для строительства 11 домов включены в программу реновации жилья, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Это позволит переселить в 939 квартир около 2,4 тыс. человек.

По словам главы стройкомплекса, новые площадки находятся в районах Марфино, Бескудниковский, Головинский, Нагорный, Тимирязевский и Восточный. М. Хуснуллин добавил, что строительство жилья на этих площадках предполагается до 2021 года.

"Кроме того, по итогам проработки принято решение об исключении одной площадки площадью 14,3 тыс. кв.м. От участка на Севанской улице в районе Царицыно отказались с учетом его большого обременения инженерными коммуникациями", — добавил М. Хуснуллин.

Он пояснил, что, таким образом, на сегодня утверждены 242 стартовые площадки, на которых предполагается начать строительство жилых домов для переселенцев программы реновации.

Ранее было утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, которые позволяют возвести около 3,5 млн кв.м жилья.

"Работа по подбору новых площадок продолжается. До конца года планируется подготовить документацию и утвердить еще ряд стартовых площадок с градостроительным потенциалом порядка 1,5 млн кв.м", — сообщал ранее М. Хуснуллин.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу вошел 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить программу планируется к 2032 году.

Темы жилье город Москва москвичи квартиры программа недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Загогулина удачи: почему Аман оказался круче Минтимера
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Здравоохранение
"Острая финансовая недостаточность": смоленское здравоохранение на грани банкротства
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Ближний Восток
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Мир
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Айдын Мехтиев Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.04 отважны Соломон Соловьев Игорь Буккер ФБР разыскало номарха Древнего Египта Игорь Буккер
Комментарии
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Хроника: США готовятся начать Третью мировую в Сирии
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Bloomberg: русские олигархи потеряли $16 млрд за сутки
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Почти как Трамп: Порошенко тоже готовит удар по российским олигархам
Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Британские СМИ нашли причину проигрыша Лондона Москве. И не одну
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался