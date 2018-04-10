Жилье на "вторичке" Москвы подешевело на 1,4%

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 1,4%. По данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", показатель составил 183, 1 тыс. руб. за кв.м.

С начала 2017 года средняя стоимость квадратного метра варьируется в диапазоне от 183,1 до 187,6 тыс. рублей — самое высокое значение за этот период было зафиксировано во 2 квартале 2017 года. Эксперты отмечают, что средняя цена квадратного метра в панельных домах составила 160,5 тыс. рублей, в монолитных — 221, 1 тыс. рублей.

Объем предложения относительно предыдущего квартала снизился на 4,7%. Динамика спроса сменилась на положительную — показатель вырос на целых 9,8%, хотя в течение последних трех кварталов наблюдались отрицательные значения. Наибольший прирост коснулся сделок по продажам и обменам жилья, при этом в целом, как отмечают в "Супермаркете недвижимости", для последних месяцев зимы и начала весны всегда характерно некоторое оживление.

Если рассматривать ситуацию по округам, то в тройке лидеров, по данным 1 квартала 2018 года, по-прежнему ЮВАО, ВАО и ЮАО. Средняя стоимость квадратного метра здесь составила 139,58, 151,9 и 156,87 тыс. руб. соответственно. СВАО чуть дороже: здесь средняя цена составила 160,06 тыс. руб. за кв.м. В ЮЗАО показатель находится на уровне 168,45 тыс. руб. за кв.м.

САО и СЗАО оказались примерно сопоставимыми по средней стоимости квадратного метра, составляющей порядка 172,2-172,5 тыс. рублей. В самых дорогих округах — ЗАО и ЦАО — средняя цена кв.м равна 192,42 и 285,72 тыс. руб. соответственно, сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости".