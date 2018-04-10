Выборы президента повысили интерес к покупке жилья

По итогам I квартала 2018 года количество заключенных договоров на покупку жилья в Подмосковье увеличилось почти на треть. По данным компании IKON Development, наибольшую активность покупатели проявляли в преддверии выборов президента.

I квартал 2018 года на первичном рынке Подмосковной недвижимости отличился высокой покупательской активностью. В частности, аналитики IKON Development зафиксировали рост спроса почти на треть — на 27% относительно аналогичного периода прошлого года в "Новом Зеленограде". По мнению экспертов, подобная динамика отчасти связана с прошедшими 18 марта выборами президента.

По словам генерального директора IKON Development Евгении Акимовой, большинство политических событий оказывают прямое или опосредованное влияние на сферу недвижимости. К примеру, в преддверии выборов рынок стал более живым, динамичным. Многие покупатели, ожидая в ближайшей перспективе возможных перемен, решили заключить сделку в текущих экономических и политических реалиях.

Аналитики IKON Development также отмечают, что в I квартале 2018 года произошло структурное изменение спроса. В феврале и марте 2018 года на первичном рынке недвижимости Подмосковья зафиксирована активизация интереса со стороны клиентов, находящихся в поиске жилья не первый месяц. Больше половины заявок оказались вторичными (56%), тогда как доля клиентов, обратившихся впервые, была 44%. Для сравнения — по итогам I квартала 2017 года число первичных звонков составило 75%.

При этом, по мнению экспертов, на рынке по-прежнему сохраняется тенденция смещения спроса на квартиры большей площади. Наиболее востребованы двухкомнатные лоты евроформата (с объединенной кухней-гостиной и отдельной спальней). Увеличение средней площади покупки связано со снижением уровня ипотечной ставки не только на первичном, но и на вторичном рынке.