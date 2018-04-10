Точечная застройка в Москве занимает 48% жилых комплексов

Количество жилых комплексов точечного формата в Москве на стадии реализации составляет 156 проектов. От общего числа новостроек столицы — это 48%, сообщает компания "Азбука Жилья".

Точечные жилые проекты характерны для городской территории с плотной застройкой. По данным аналитиков, в результате 38% от всех корпусов точечной застройки Москвы представлено в ЦАО (61 корпус из 160). Другие проекты равномерно распределены по остальным административным округам.

Подобное географическое распределение сказывается на качественном уровне жилой застройки. От общей суммарной площади квартир в продаже в точечных проектах 49 % относится к бизнес-классу, 34% — к элитному классу. На массовый сегмент приходится только 17%, отмечает "Азбука Жилья".

Другой особенностью точечной застройки Москвы является большая доля проектов апартаментов. 65 комплексов из 156 проектов точечной застройки реализуются как апартаменты, т. е. 42% от общего количества проектов точечной застройки. В то время как в целом по первичному рынку Москвы данная доля составляет 33%. Если рассматривать количество корпусов, соотношение уже будет 41% и 20%. Наибольшее количество апартаментов представлено в ЦАО — 32 корпуса, сообщает "Азбука Жилья".

Стоимость жилья в точечной застройке в среднем выше, чем в целом по всем новостройкам Москвы, отмечают аналитики. Средневзвешенная цена 1 квадратного метра по комплексам точечной застройки всех классов составляет 376,3 тысяч рублей, что на 48% больше, чем в среднем по первичному рынку Москвы (254,9 тысяч рублей).