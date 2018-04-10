Квартир в новостройках комфорт-класса стало меньше на 16%

По итогам I квартала на рынке новостроек массового сегмента в Москве количество квартир комфорт-класса сократилась на 16%, сообщает компания "БЕСТ-Новострой". Средние цены при этом не претерпели существенных изменений.

Количество квартир на экспозиции в этом сегменте по итогам квартала составило 15 290 шт. против 18 158 кварталом ранее. В квадратных метрах предложение новостроек комфорт-класса также снизилось — на 14%, до 908 357 кв. метров, отмечают аналитики.

В экономклассе объем предложения увеличился на 5% — и по числу квартир (до 3348 шт.), и по площади (до 191 488 кв.м). Предложение пополнили новые корпуса в уже реализуемых проектах, сообщает "БЕСТ-Новострой".

Суммарный объем предложения новостроек массового сегмента, таким образом, по итогам I квартала составил 1 099 845 кв. м или 18 638 квартир в рамках 85 проектов (75 — комфорт-класса и 10 — экономкласса). По данным аналитиков, средние цены при этом не претерпели существенных изменений. За I квартал средняя цена 1 кв. метра в экономклассе не изменилась и осталась на уровне 111 764 руб., а в комфорт-классе прибавила 1% — до 152 317 руб.

По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, активный спрос со стороны покупателей (на этот сегмент в Москве приходится порядка 55% сделок с новостройками), а также небольшой объем нового предложения привели к снижению объемов экспозиции новостроек комфорт-класса по итогам I квартала 2018 г. Несмотря на это структура предложения осталась практически неизменной, что обеспечивает стабильность ценовой ситуации на рынке.