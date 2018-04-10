Переселенцы по реновации могут получить квартиры меньшей жилплощади

Переселенцам из сносимых по программе реновации домов могут предоставляться новые квартиры меньшей жилой площади с доплатой, пишет газета "Коммерсант". Столичные власти скорректировали правила распределения квартир по реновации, издав в конце марта соответствующее постановление.

Документ дополняет полномочия оператора программы, столичного фонда реновации: у него появляется возможность предоставлять переселенцам взамен сносимого жилья квартиры с большей общей, но меньшей жилой площадью, отмечает "Коммерсант".

В постановлении подчеркивается, что такие договоры мены могут заключаться "с согласия собственника" и выплатой компенсации. Ее размер определен как разница между жилым метражом старой и новой квартиры, умноженной "на рыночную стоимость квадратного метра" в построенном доме. Согласившиеся на эту операцию граждане также получат десятипроцентную скидку на покупку второй квартиры в новом доме, сообщает газета.

Программа реновации была утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв.м) — примерно 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Около 70% попавших в программу строений — пятиэтажки. Взамен переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где речь идет о расселении в пределах округа), а также могут выбрать равноценную квартиру или денежную компенсацию. В департаменте градостроительной политики Москвы заявляли, что в 2018 году будет заселено 32 дома общей площадью 400 тыс. кв.м.