Фасады и выставочные залы Центрального павильона ВДНХ будут отреставрированы, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.
Главгосэкспертизой России одобрен масштабный проект реставрации и приспособления к современному использованию Центрального павильона ВДНХ в Москве. Площадь исторического пятиэтажного здания павильона составляет 3 500 кв. метров.
Павильон "Центральный" — объект культурного наследия федерального значения. Здание было возведено в 1950 — 1954 годах по проекту советских архитекторов Юрия Щуко и Евгения Столярова на месте довоенного, построенного еще в 1939 году Главного павильона.
Девять выставочных залов были отделаны искусственным мрамором, украшены скульптурой и живописью, выполненной выдающимися советскими мастерами искусства. Фасады украшены лепными декоративными элементами и скульптурными группами. Венчает здание шпиль высотой 33 м.
По замыслу его создателей, монументальное здание должно было стать своеобразным "вводным залом" в экспозицию Выставки достижений народного хозяйства и отражать основные вехи в истории советского государства, успехи СССР в индустриализации, сельском хозяйстве, науке и культуре.
Как узнала "Правда.Ру", в ходе комплексной реставрации планируется полностью воссоздать исторические интерьеры и фасады здания. Помимо этого, будут реконструированы покрытия полов, потолков и внутренних дверей, стены, лестничные клетки, деревянные оконные блоки.
В ходе масштабных реставрационных работ будет обеспечено архитектурное освещение фасадов, обустроены инженерно-технического сети, системы безопасности, покрытия автомобильных проездов, созданы условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп граждан.
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