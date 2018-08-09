Число сделок с апартаментами в "Москва-Сити" за последний год выросло на 37%, сообщает Knight Frank.
Как отмечают эксперты, всего с августа 2017 по август 2018 гг. было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 тыс. кв.м. Активнее всего покупатели приобретали апартаменты в небоскребах Neva Towers и "ОКО" — их общая доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок с апартаментами.
Высокий спрос на лоты в башнях "ОКО" и Neva Towers аналитики объясняют оптимальными площадями, удачными планировочными решениями и готовой финишной отделкой.
По данным Knight Frank, средний чек сделки составил 33 млн рублей. Это почти на 30% ниже аналогичного показателя в 2016–2017 гг. На лоты площадью до 100 кв.м пришлось почти 87% от всех приобретенных за год апартаментов. Средняя площадь проданных апартаментов снизилась 20%. И составила 78 кв.м.
Как узнала "Правда.Ру", на территории Делового центра "Москва-Сити" запланировано строительство еще одного небоскреба на участке №20 в 1-м Красногвардейском проезде. Застройщиком выступит "Мосинжпроект". Общая площадь комплекса составит около 280 тыс. кв.м.
Ранее сообщалось, что был объявлен конкурс на проектирование нового многофункционального комплекса высотой в 104 этажа на одном из участков "Москвы-Сити" в 1-м Красногвардейском проезде. АО "Мосинжпроект" принадлежит столичному правительству и является единым оператором строительства столичного метро, а также ряда ТПУ и других градообразующих объектов.
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