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Источник Правда.Ру

Спрос на новостройки бизнес-класса резко возрос

Экономика » Недвижимость

Объем спроса на новостройки бизнес-класса с начала лета 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 37%, сообщает компания Savills.

По словам директора департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолия Довганя, столь активный интерес к данному сегменту можно объяснить, прежде всего, выходом в продажи большого количества новых качественных проектов с весьма привлекательными стартовыми ценами.

Аналитики отмечают, что на фоне постоянного выхода на рынок новых проектов интерес покупателей к уже готовым домам постепенно снижается. На старте продаж застройщики предлагают наиболее гибкие условия, с которыми готовым новостройкам конкурировать довольно сложно. Треть готовых проектов находится в продаже уже свыше 5 лет, и остаток первичных предложений в таких проектах довольно значителен — 43%.

Как сообщили "Правде.Ру", в среднем в сегменте бизнес-класса с начала лета проходят 363 первичные сделки в месяц, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля квартир и апартаментов с отделкой в продаже составляет 12% от общего объема предложения.

По данным Savills, новые предложения появились в ЗАО, СЗАО, САО, СВАО. Половина новых проектов возводится в Западном округе, в районах Раменки ("Небо", "Лобачевского 120") и Филевский парк ("Береговой").

Как писала ранее "Правда.Ру", квартиры бизнес-класса представлены в 46% новостроек, расположенных в промышленных зонах столицы. Средний чек входа в бизнес-класс в пределах МКАД с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию сегодня составляет 22,6 млн рублей.

 

 

 

 

 

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Темы бизнес-класс недвижимость строительство рынок недвижимости новостройки Москвы
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