Москвичи стали переезжать за город на ПМЖ

Почти десятая часть покупателей "вторички" предпочитает загородное жилье для ПМЖ, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. В основном это люди не старше 40 лет.

Как отмечают аналитики, в последнее время наметился отток спроса из городского жилья на подмосковную "загородку". На данный момент 6% от общего числа покупателей, первоначально планировавших приобрести вторичную недвижимость в Москве, в итоге делает выбор в пользу загородного дома в качестве основного места жительства.

Как узнала "Правда.Ру", 48% таких покупателей относится к возрастной группе 25-40 лет. Чаще всего они переезжают за город на ПМЖ после рождения детей или в угоду моде.

По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шломы, представители молодого поколения покупают жилплощадь за городом в том числе для повышения собственного престижа в глазах своего окружения.

На средний возраст — 40-55 лет — приходится 12% переходящего на "загородку" спроса. Эти покупатели менее всего склонны к переезду за город, так как в столице их обычно удерживает не только работа, но и забота о детях или внуках, которые ходят в детские сады и школы.

Оставшиеся 40% — пожилые люди в возрасте 55-70 лет. Многие из них перебираются из других регионов поближе к детям, обосновавшимся в Москве. Они выбирают загородное жилье в качестве постоянного места жительства, чтобы наслаждаться свежим воздухом, да еще получить в собственность земельный участок.

Самой большой популярностью у покупателей "загородки" пользуются таунхаусы (блокированная застройка, соседствующие дома с отдельными входами). Самые востребованные направления — Новорижское, Ленинградское, Киевское и Минское шоссе.