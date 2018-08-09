Почти десятая часть покупателей "вторички" предпочитает загородное жилье для ПМЖ, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. В основном это люди не старше 40 лет.
Как отмечают аналитики, в последнее время наметился отток спроса из городского жилья на подмосковную "загородку". На данный момент 6% от общего числа покупателей, первоначально планировавших приобрести вторичную недвижимость в Москве, в итоге делает выбор в пользу загородного дома в качестве основного места жительства.
Как узнала "Правда.Ру", 48% таких покупателей относится к возрастной группе 25-40 лет. Чаще всего они переезжают за город на ПМЖ после рождения детей или в угоду моде.
По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шломы, представители молодого поколения покупают жилплощадь за городом в том числе для повышения собственного престижа в глазах своего окружения.
На средний возраст — 40-55 лет — приходится 12% переходящего на "загородку" спроса. Эти покупатели менее всего склонны к переезду за город, так как в столице их обычно удерживает не только работа, но и забота о детях или внуках, которые ходят в детские сады и школы.
Оставшиеся 40% — пожилые люди в возрасте 55-70 лет. Многие из них перебираются из других регионов поближе к детям, обосновавшимся в Москве. Они выбирают загородное жилье в качестве постоянного места жительства, чтобы наслаждаться свежим воздухом, да еще получить в собственность земельный участок.
Самой большой популярностью у покупателей "загородки" пользуются таунхаусы (блокированная застройка, соседствующие дома с отдельными входами). Самые востребованные направления — Новорижское, Ленинградское, Киевское и Минское шоссе.
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