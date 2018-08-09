"КОРТРОС" выступает за комфортную городскую среду

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заявил, что Минстрой России открыт для предложений по созданию новых инструментов в рамках формирования нацпроекта "Жилье и городская среда". Проект должен быть представлен Президенту страны уже в октябре, пройдя до этого обсуждение с профессиональным сообществом и другими ведомствами.

Отвечая на это предложение, Вениамин Голубицкий, президент ГК "КОРТРОС" отметил, что "Национальный проект "Жилье и городская среда" направлен, в первую очередь, на решение проблем граждан нашей страны, на улучшение их жилищных условий. Все важнейшие составляющие в проект включены: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Перевод ипотеки в электронный формат позволит сократить сократить сроки ее одобрения и сэкономить время желающих ее получить, что, в свою очередь, сделает этот банковский инструмент в разы привлекательнее для граждан. Для кого-то именно эти моменты станут решающими при принятии решения о приобретении недвижимости.

Формирование комфортной городской среды — та составляющая, без которой не должен обходиться ни один качественный проект. Это главный постулат нашей девелоперской деятельности — создавать среду, а не возводить квадратные метры. Важно создавать жилую среду, исходя из месторасположения, окружения проекта, ориентируясь на конкретную аудиторию и принимая во внимание пожелания горожан. Использование "умных" технологий позволит решить большинство задач: транспортные, инфраструктурные, экологические. Но это возможно только при поддержке населения.

Расселение аварийного фонда, согласно проекту, будет проводиться по новым механизмам. Но какой бы путь решения этой проблемы не был выбран, перед застройщиками встанет задача обеспечить территорию необходимыми квадратными метрами. Амбициозная задача, поставленная Президентом, по введению в строй 120 млн кв. м ежегодно будет работать на выполнение это составляющей нацпроекта".

ГК "КОРТРОС" (правопреемник ГК "РЕНОВА-СтройГруп") реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. Группа является признанным лидером российского рынка по вводу жилья.

В своей деятельности "КОРТРОС" ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства, создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в рамках реализации государственных инициатив.

ГК "КОРТРОС" активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах, как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ярославль, Краснодар. Под управлением ГК "КОРТРОС" находится портфель проектов на более чем 16 миллионов квадратных метров недвижимости в различных регионах Российской Федерации.