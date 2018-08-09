Аренда малометражных квартир в "дорогих" городах России подешевела, сообщает портал "МИР КВАРТИР". Эксперты объясняют это спросом на просторное жилье.
Рекордсменами по снижению ставок стали "дорогие" города (за исключением Омска). Больше всего потеряли в стоимости съемные малогабаритки Хабаровска, где ценники снизились за полгода на 16,5%. Аналогичная динамика в Калуге (-16,2%). На 15,5% стало доступней жилье в Омске и Ростове-на-Дону, на 15,3% — в Тюмени.
В то же время, как узнала "Правда.Ру", арендные ставки на квартиры данного сегмента увеличились в городах с менее дорогой недвижимостью. Так, например, в Брянске малогабаритки подорожали на 16,1%, в Уфе — на 15,9%. Похожие показатели выявлены в Орле (+15,6%), Томске (+15,3%) и Улан-Удэ (+15,2%).
По словам генерального директора федерального портала "МИР КВАРТИР Павла Луценко, анализ ставок за последние полгода показал, что в городах с дешевой съемной недвижимостью ценники на аренду малогабариток поднялись, а в дорогих, напротив, снизились.
"В регионах формат малометражного жилья очень популярен. Однако падение платежеспособного спроса вплоть до начала этого года тянуло цены вниз. В отдельных городах "мелкие" квартиры и студии по ставкам практически сравнялись с комнатами, то есть "нащупали дно", поэтому при первом же оживлении на рынке цены пошли вверх", — подчеркнул Павел Луценко.
По мнению аналитиков, в дорогих городах ситуация противоположная — съемные "однушки" и студии подешевели. Это связано с тем, что более востребованным оказалось просторное жилье.
По данным портала "МИР КВАРТИР", в Москве снять малометражную квартиру или студию можно в среднем за 25 707 руб./мес., в Санкт-Петербурге — за 20 531 руб./мес. Для сравнения: в Чебоксарах аренда малогабаритки обойдется в 5023 руб./мес., в Курске — 5910 руб./мес.
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