Пристань с двумя пляжами будет благоустроена на Западе столицы за счет застройщика ЖК, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, благоустройство территории для летнего отдыха будет произведено в ходе реализации проекта ЖК "Мякинино парк".
Сам жилой комплекс располагается в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро "Мякинино" и "Строгино". Девелопером проекта является Группа ПИК.
"На территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса", — отметил Председатель Комитета.
Как сообщили "Правде.Ру", помимо благоустройства двух пляжей и пристани, на косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной. Для комфортного передвижения жителей планируется установить четыре остановки общественного транспорта.
В жилом комплексе "Мякинино парк" предусмотрены корпуса переменной этажности — 15-25 этажей. Всего рамками проекта будет возведено 180 тыс. кв. метров жилья. Сдача первых корпусов намечена на конец 2021 года.
Вводимое жилье будет обеспечено необходимой социальной инфраструктурой. Как писала ранее "Правда.Ру", в рамках проекта "Мякинино парк" будут построены детский сад на 325 мест и школа для 825 учеников. Строительство детского сада будет завершено летом 2021 года, а школа откроется в 2023 году.
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