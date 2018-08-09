Инвестор ЖК обустроит пристань и пляжи за свой счет

Пристань с двумя пляжами будет благоустроена на Западе столицы за счет застройщика ЖК, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, благоустройство территории для летнего отдыха будет произведено в ходе реализации проекта ЖК "Мякинино парк".

Сам жилой комплекс располагается в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро "Мякинино" и "Строгино". Девелопером проекта является Группа ПИК.

"На территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса", — отметил Председатель Комитета.

Как сообщили "Правде.Ру", помимо благоустройства двух пляжей и пристани, на косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной. Для комфортного передвижения жителей планируется установить четыре остановки общественного транспорта.

В жилом комплексе "Мякинино парк" предусмотрены корпуса переменной этажности — 15-25 этажей. Всего рамками проекта будет возведено 180 тыс. кв. метров жилья. Сдача первых корпусов намечена на конец 2021 года.

Вводимое жилье будет обеспечено необходимой социальной инфраструктурой. Как писала ранее "Правда.Ру", в рамках проекта "Мякинино парк" будут построены детский сад на 325 мест и школа для 825 учеников. Строительство детского сада будет завершено летом 2021 года, а школа откроется в 2023 году.