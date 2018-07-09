Предложение на "первичке" в ТиНАО сократилось на 16%﻿

В Новой Москве отмечается снижение объема предложения. Здесь за последние два месяца объем квадратных метров в экспозиции снизился почти на 16% (с 483 тыс. кв.м до 407 тыс. кв.м), сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки".

С начала года в ТиНАО не вышло ни одного нового проекта. Предложение пополнялось новыми корпусами в уже реализуемых объектах, отмечают эксперты.

По итогам июня 2018 г. средняя цена квадратного метра на пер­вичном рынке жилья ТиНАО составила 105,3 тыс. руб. (или 1 701 $). За прошедший месяц средневзвешенная цена кв.м выросла на 1,3%, относительно июня 2017 г. средневзвешенная цена кв.м. выросла на 8,2%.

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, в Новой Москве в июне девелоперы не проявляли заметной активности. На рынок вышли всего 3 корпуса в уже реализуемых проектах, поэтому за счет стабильного спроса общий объём предложения показал довольно значительное снижение (-7,2%).

"В июне мы наблюдали традиционные для рынка новостроек Новой Москвы колеба­ния объема предложения и изменения его структуры, вызванные вымыванием наибо­лее ликвидных лотов и пополнением пред­ложения за счет выхода новых корпусов", — подчеркнула генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.