В Новой Москве отмечается снижение объема предложения. Здесь за последние два месяца объем квадратных метров в экспозиции снизился почти на 16% (с 483 тыс. кв.м до 407 тыс. кв.м), сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки".
С начала года в ТиНАО не вышло ни одного нового проекта. Предложение пополнялось новыми корпусами в уже реализуемых объектах, отмечают эксперты.
По итогам июня 2018 г. средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья ТиНАО составила 105,3 тыс. руб. (или 1 701 $). За прошедший месяц средневзвешенная цена кв.м выросла на 1,3%, относительно июня 2017 г. средневзвешенная цена кв.м. выросла на 8,2%.
По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, в Новой Москве в июне девелоперы не проявляли заметной активности. На рынок вышли всего 3 корпуса в уже реализуемых проектах, поэтому за счет стабильного спроса общий объём предложения показал довольно значительное снижение (-7,2%).
"В июне мы наблюдали традиционные для рынка новостроек Новой Москвы колебания объема предложения и изменения его структуры, вызванные вымыванием наиболее ликвидных лотов и пополнением предложения за счет выхода новых корпусов", — подчеркнула генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Телеканал "Дождь" выпускает уже второе подряд "расследование" на тему группы "Вагнера".