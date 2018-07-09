Новостройки Новой Москвы подорожали на 4%

Активный спрос на новостройки в ТиНАО привел к росту цен на жилье. По итогам квартала средняя цена "квадрата" выросла на 4% до 103 тыс. рублей, сообщает компания "БЕСТ-Новострой".

Как отмечают эксперты, за II квартал на рынок Новой Москвы поступило более 3,5 тыс. квартир. Это составляет 42% предложения на присоединенных территориях.

По данным "БЕСТ-Новострой", к концу I полугодия на первичном рынке Новой Москвы насчитывалось более 8,4 тысячи квартир общей площадью свыше 450 тыс. кв.м. Данное количество лотов экспонируется в рамках 38 проектов, в составе которых реализуется 190 корпусов.

Объем предложения и средняя цена в новостройках Новой Москвы

показатели класс 1 квартал 2018 2 квартал 2018 объем предложения, шт. эконом 296 456 комфорт 7 247 7 400 бизнес 919 562 итого: 8 462 8 418 объем предложения, кв. м эконом 15 085 24 788 комфорт 369 100 389 998 бизнес 63 311 43 347 итого: 447 496 458 132 средняя цена предложения, руб./кв. м эконом 112 498 104 585 комфорт 97 253 102 166 бизнес 113 554 116 555

По мнению аналитиков, рост покупательской активности в Новой Москве обусловлен интенсивным развитием присоединенных территорий и перспективой улучшения транспортной доступности, включая ввод 5 новых станций метро до конца текущего года.

Благодаря этим факторам, новостройки Новой Москвы создают серьезную конкуренцию проектам "старой" Москвы, расположенным в районах у МКАД. К тому же, высокий уровень покупательского спроса существенно подстегнули законодательные изменения в сфере долевого строительства, подразумевающие введение обязательного банковского сопровождения сделок, подчеркивают эксперты.