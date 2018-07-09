Активный спрос на новостройки в ТиНАО привел к росту цен на жилье. По итогам квартала средняя цена "квадрата" выросла на 4% до 103 тыс. рублей, сообщает компания "БЕСТ-Новострой".
Как отмечают эксперты, за II квартал на рынок Новой Москвы поступило более 3,5 тыс. квартир. Это составляет 42% предложения на присоединенных территориях.
По данным "БЕСТ-Новострой", к концу I полугодия на первичном рынке Новой Москвы насчитывалось более 8,4 тысячи квартир общей площадью свыше 450 тыс. кв.м. Данное количество лотов экспонируется в рамках 38 проектов, в составе которых реализуется 190 корпусов.
Объем предложения и средняя цена в новостройках Новой Москвы
|
показатели
|
класс
|
1 квартал 2018
|
2 квартал 2018
|
объем предложения, шт.
|
эконом
|
296
|
456
|
комфорт
|
7 247
|
7 400
|
бизнес
|
919
|
562
|
итого:
|
8 462
|
8 418
|
объем предложения, кв. м
|
эконом
|
15 085
|
24 788
|
комфорт
|
369 100
|
389 998
|
бизнес
|
63 311
|
43 347
|
итого:
|
447 496
|
458 132
|
средняя цена предложения, руб./кв. м
|
эконом
|
112 498
|
104 585
|
комфорт
|
97 253
|
102 166
|
бизнес
|
113 554
|
116 555
По мнению аналитиков, рост покупательской активности в Новой Москве обусловлен интенсивным развитием присоединенных территорий и перспективой улучшения транспортной доступности, включая ввод 5 новых станций метро до конца текущего года.
Благодаря этим факторам, новостройки Новой Москвы создают серьезную конкуренцию проектам "старой" Москвы, расположенным в районах у МКАД. К тому же, высокий уровень покупательского спроса существенно подстегнули законодательные изменения в сфере долевого строительства, подразумевающие введение обязательного банковского сопровождения сделок, подчеркивают эксперты.
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