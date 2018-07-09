За полгода в столице зарегистрировано 37 869 договоров ипотеки, что на 74% больше чем в первом полугодии 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росреестра.
Ипотечное кредитование в Москве продемонстрировало рекордный рост. За полгода в столице зарегистрировано 37 869 договоров ипотеки, что на 74% больше чем в первом полугодии 2017 года (21 713) и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 года (18 628), отмечает Росреестр.
Также с января по июнь в Москве зарегистрировано 68 212 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) недвижимости, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (54 661 прав).
На рынке долевого строительства жилья предыдущий месяц отстал от предшествующего: в июне в Москве зарегистрировано 5 610 договоров долевого участия (ДДУ) против 6 273 ДДУ — в мае (-12%).
Однако по итогам полугодия, на этом рынке столицы фиксируется рост на 42%: 33 888 долевых договоров за 6 месяцев текущего года и 23 862 — в январе-июне прошлого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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