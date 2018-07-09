Дисконт на «вторичку» доходит до 20%

Размер скидки на вторичном рынке жилья составляет от 5 до 20%, сообщает компания "Бон Тон".

В компании "Бон Тон" назвали главные причины, которые влияют на ликвидность жилья и приводят к заметному снижению цены.

По мнению аналитиков, ключевую роль в ценообразовании играет месторасположение: чем лучше транспортная доступность, тем выше цена, и наоборот. Подсчеты "Бон Тон" показывают, что стоимость квартир, расположенных дальше 15 минут транспортом от метро, ниже на 5-10% относительно аналогичных предложений с более удачным расположением.

Один из главных факторов — проблемы с документами. По словам заместителя генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Валерии Цветковой, собственники, продающие квартиру с обременениями или "темными пятнами" в истории, вынуждены существенно сбавлять стоимость жилья.

"В зависимости от ситуации размер скидки составляет от 5 до 20%, причем в отдельных случаях дисконт может быть еще выше. Одно дело — устранимые технические моменты, и другое — существенные риски для покупателя", — подчеркнула Валерия Цветкова.

Играет существенную роль и сама локация: в зависимости от округа стоимость однокомнатной квартиры площадью 35-38 м2, расположенной в панельном доме, будет варьироваться от 5,5-6 млн до 8,5-9 млн рублей. Недвижимость традиционно дешевле на юго-востоке и востоке столицы, дороже — в западной части города, что объясняется более благоприятными экологическими факторами и статусом.

Еще одна причина для дисконта — состояние квартиры. Если жилое помещение требует капитального ремонта, то у покупателя есть все шансы сторговаться на 10-15% в свою пользу.

Вид на оживленную трассу, близлежащую промзону или дымящие трубы ТЭЦ значительно снижает количество потенциальных покупателей. Стимулировать спрос в таких случаях приходится с помощью скидки, которая в крайнем случае может составить 10-15%.

Эксперты "Бон Тон" также отмечают, что несогласованные изменения в планировке в среднем снижают стоимость жилья на 3-5%. Квартиры, расположенные на первом этаже, традиционно продаются на 10-15% дешевле аналогов в том же доме.