Апартаменты покупает молодежь до 35 лет

Апартаменты в новостройках Москвы: 70% покупателей — молодежь 28-35 лет, спрос за год вырос на 28%, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Как отмечают аналитики, контингент покупателей апартаментов на 70% состоит из молодых людей — представителей т.н. поколения Y (28-35 лет). 30% приходится на граждан более старшей возрастной категории — условно поколение Х (36-60 лет).

Нередко подобные объекты приобретают москвичи или резиденты иногородних и иностранных компаний в качестве дополнительной жилплощади — рядом с офисом, московским представительством фирмы.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, в зависимости от округов основной спрос сконцентрирован в ЦАО — 35% от общего объема, также в тройке лидеров ЗАО с 19% и ЮАО с 16%. 32% предложения апартаментов — в ЦАО, 20% — в ЗАО, 10% — в САО.

В структуре спроса на апартаменты в старой Москве доминирует комфорт-класс — у него 55%, в предложении превалируют объекты бизнес-класса — их 62%. Лоты категории "стандарт" не востребованы у покупателей и не представлены на рынке.

Напомним, что в Госдуму РФ внесен законопроект, имеющий целью восстановить "нарушенные права" собственников недвижимости данного формата и установить механизм перевода ее в категорию жилья.

По мнению руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, под нарушением прав жильцов в первую очередь подразумевается отсутствие в комплексах с апартаментами социальной инфраструктуры.

"Чиновники желают переложить заботы о возведении детсадов, школ и поликлиник на плечи застройщиков. Девелоперы, которые занимаются проектами апартаментов, освобождены от данной "повинности", но в случае реформации сегмента им больше не удастся этого избежать", — подчеркнул Дмитрий Таганов.