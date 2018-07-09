Рынок массовых новостроек Москвы сократился на четверть

По итогам I -го полугодия на рынке новостроек массового сегмента Москвы объем предложения снизился на 22,5%, сообщает компания "Метриум". Средняя цена квадратного метра выросла на 2,4%.

По данным "Метриум", по итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке жилья массового сегмента велись продажи в 76 комплексах, в которых экспонировалось 14 795 квартир общей площадью 0,889 млн кв.м.

Как отмечают аналитики, за шесть месяцев отмечено существенное снижение объема предложения — на 22,5% по количеству квартир и на 20% по продаваемой площади. Только за июнь оно составило 9,1% и 8,6% соответственно.

Структура предложения по административным округам не претерпела существенных изменений. Почти треть квартир приходится на ЮВАО (32,5%). За полугодие показатель снизился на 0,8 п.п., что вызвано, преимущественно, сокращением объема экспозиции в ЖК "Некрасовка". Затем следует ЮАО с 17,4% (+3,1 п.п.) от общего объема предложения. СВАО занимает 15,2% (+3,2 п.п.). Наименьший объем традиционно сосредоточен в ВАО — 2,4% (-0,7 п.п.).

Структура предложения по округам г. Москвы (квартиры)

Структура предложения по округам г. Москвы (проекты)

Структура предложения по типологии сохранилась. По-прежнему наибольший объем экспозиции был распределен между однокомнатными (31,4%, -3,6 п.п.) и двухкомнатными квартирами (40,2%, +0,9 п.п.). Доля трёхкомнатных квартир составляет 22,5% (+3,5 п.п.). Квартиры-студии составляют 3,8%, что на 1,2 п.п. меньше аналогичного показателя в декабре. Наименьшую долю по-прежнему занимают многокомнатные лоты — 2,1% (+0,4 п.п.).

Структура предложения по типу квартир (внешний круг - июнь 2018, средний круг - март 2018, внутренний круг - декабрь 2017)

В первом полугодии почти во всех округах зафиксирована положительная ценовая динамика. Исключение составили ВАО и ЮАО, где средняя цена снизилась на 2,5% и 3,3% соответственно. Максимальный прирост отмечен в ЗАО (+6,4%) и ЮЗАО (+5,7%), в остальных округах — варьировался от 1,9 до 2,1%.

Средняя цена кв.м в новостройках массового сегмента в разрезе по округам, руб.

По словам генерального директора "Метриум" Натальи Кругловой, многие застройщики анонсировали повышение цен с 1 июля. Однако в ближайшей перспективе рост среднего показателя будет сдерживаться выходом новых проектов по стартовым ценам.

"Наиболее вероятны ежемесячные колебания в среднем на уровне ±0,6%, что сопоставимо с динамикой в первом полугодии (за исключением июня)", — отметила Наталья Круглова.