Восемь семей в Подмосковье получили 54 млн руб. на жилье

8 многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности 57 детей, получат из бюджета области 54 миллиона рублей, сообщается на сайте Минстроя области.

По словам главы Минстроя Подмосковья Руслана Тагиева, среди них семьи, проживающие в Волоколамский, Дмитровском, Воскресенском, Ногинском районах, а также в городских округах Балашиха, Зарайск, Звенигород, Павловский Посад.

Отмечается, что в Московской области продолжается реализация региональной госпрограммы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более детей.

Такая мера беспрецедентна для России и действует лишь в Подмосковье. Программа нацелена на укрепление института семьи путем обеспечения достойных жилищных условий и уровня благосостояния этих семей, уточняется на сайте областного Минстроя.

В общей сложности в текущем 2018 году Правительством Московской области на реализацию указанной подпрограммы предусмотрено 90 миллионов рублей. Остаток средств будет распределен по мере поступления новых заявок.

Семьи, которые дополнительно изъявят желание получить жилищные субсидии в 2018 году и будут соответствовать требованиям подпрограммы, смогут улучшить свои жилищные условия до конца текущего года, говорится в сообщении.