Треть сделок с элитным жильем приходится на район Москва-Сити

Объем предложения в башне "Москва-Сити" NEVA TOWERS и жилом комплексе небоскребов CAPITAL TOWERS занимает 25% первичного элитного рынка, сообщает компания Point Estate. На их долю приходится более трети всех сделок с элитной недвижимостью Москвы.

По данным Point Estate, на долю CAPITAL TOWERS и NEVA TOWERS приходится 37% всех сделок московского рынка элитной недвижимости и 84% всех сделок, заключаемых в районе и рядом с ММДЦ "Москва-Сити".

Как отмечают эксперты, купить апартаменты и квартиры в районе ММДЦ "Москва-Сити" в мае можно было в среднем за 61,5 млн руб. ($0,99 млн). Относительно конца прошлого года средний бюджет предложения вырос на 0,3% в рублях и снизился на 6% в долларах. Апартаменты в среднем предлагались за 63,4 млн руб. ($1,02 млн), квартиры — за 57,6 млн руб. ($0,9 млн).

Минимальная сумма, необходимая для покупки недвижимости в "Москва-Сити" и рядом, составляла в мае 2018 г. 18,6 млн руб. За эти деньги можно было приобрести апартаменты в комплексе NEVA TOWERS. Максимальный бюджет предложения находился на уровне 933 млн руб. — такая цена запрашивалась за апартаменты в башне "Империя", сообщает Point Estate.