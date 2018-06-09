Цены на жилье в России перестали расти

За год (с I квартала 2017 года по I квартал 2018 года) рост цен на жилье в России составил 0,3%, говорится в исследовании компании Knight Frank.

По данному показателю Россия заняла 47 место из 57 стран-участниц рейтинга Global House Price Index. Совокупный рост цен на жилье во всем мире за данный период составил 4,8%.

Как отмечают эксперты, динамика цен по сравнению с прошлым годом замедлилась — в I квартале 2017 года годовой рост цен составил 4,6%, и Россия занимала 34 место в рейтинге.

По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, Москва продемонстрировала более высокие показатели относительно общероссийских тенденций. В целом по итогам года цена квадратного метра выросла на 4% и достигла значения 263 тыс. руб. за 1 кв.м, при этом небольшой, но устойчивый рост наблюдается уже три квартала подряд.

За прошедший год объем предложения на рынке жилой недвижимости Москвы вырос на 14%, что увеличило долю предложения по стартовым инвестиционным ценам, однако это было нивелировано ростом цен в уже успешно реализуемых проектах, подчеркнула Ольга Широкова.

По данным Knight Frank, лидером рейтинга стал Гонконг: за год (с I квартала 2017 года по I квартал 2018 года) средние цены здесь выросли на 14,9%. Мальта оказалась на втором месте рейтинга (прирост за год + 13,6%), Исландия (+13,2%), Ирландия (+12,7%) и Джерси (+12,1%) замыкают первую пятерку.

Заметно сокращается количество стран с пиковыми показателями цен на жилье. В I квартале 2017 г. 18% стран зафиксировали ежегодный рост цен выше 10%, в рейтинге по итогам I квартала 2018 года только в 9% стран-участниц годовой рост цены превысил отметку в 10%.

По мнению аналитиков, это может быть признаком того, что покупательский интерес ослабевает, в то время как переход к ужесточению денежно-кредитной политики становится реальностью ведущих экономик мира.