Дома по стандартам реновации начнут строить в конце года

Строительство домов, специально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве до конца этого года, сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин в субботу.

"Проектирование домов нового поколения, отвечающих всем нормам и стандартам программы реновации, идет полным ходом. Думаю, что в скором времени по отдельным домам документация будет готова", — сказал А. Ломакин.

По его словам, это позволит уже до конца этого года начать работы по возведению жилья, специально спроектированного для переселенцев. "Причем стройку мы развернем не на одной площадке, а сразу по нескольким адресам. Хотя сейчас преждевременно говорить о конкретных площадках", — добавил А. Ломакин.

Ранее сообщалось, что технические требования для строительства домов по программе реновации планируется утвердить в ближайшее время. Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.