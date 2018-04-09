Доля новостроек с отделкой увеличится до 30% к концу года

До конца года доля столичных новостроек с отделкой может увеличиться до 30%. По данным агентства "Бон Тон", в настоящее время практически во всех жилых комплексах стоимость отделки уже включена в ДДУ.

Как отмечают аналитики, сегодня на первичном рынке старой Москвы доля квартир с отделкой (полной и под чистовую) составляет 21% в стандарт-классе, столько же в "комфорте" и порядка 17% в сегменте "бизнес". При этом, если говорить о предложениях с готовым ремонтом, то практически во всех жилых комплексах стоимость отделки уже включена в договор инвестирования.

По мнению руководителя департамента аналитики агентства недвижимости "Бон Тон" Елены Чегодаевой, застройщики стараются увеличить потребительскую стоимость своего проекта и, с другой стороны, уменьшить финансовую нагрузку на потребителя. Порядка 80% сделок на рынке совершается с привлечением ипотечного кредита и многие покупатели ограничены в средствах. А при приобретении квартиры с отделкой ее стоимость автоматически закладывается в "тело" кредита, отмечает Елена Чегодаева.

Эксперты отмечают, что росту доли новостроек с отделкой способствует несколько факторов. Во-первых, ужесточение конкуренции между застройщиками и необходимость расширения продуктовой линейки. Во-вторых, программа реновации и введение новых стандартов жилья.

В типологию таких квартир входит наличие отделки либо под чистовую, либо полную, что одновременно ставит перед застройщиками определенную планку, ниже которой он при проектировании своего проекта опуститься не может, подчеркнула Е. Чегодаева. Играет свою роль и ужесточение требований покупателей к качественным характеристикам конечного продукта.

Уже сегодня доля квартир с отделкой увеличилась практически вполовину: с 12% рынка в 2014 году, до 23% в 2018. Средняя стоимость полной отделки сегодня в комфорт-классе доходит до 20 тыс. руб., в "бизнесе" — до 25 тыс.