ЧМ-2018: Аренда помещений стрит-ритейла в Москве подорожает на 20%

Во время Чемпионата мира по футболу спрос на помещения стрит-ритейла со стороны общепита в Москве может вырасти на 20%. По прогнозам компании Colliers International, турпоток в Москву во время чемпионата может вырасти на 1,5 млн человек.

Это связано с тем, что, во-первых, 12 матчей ЧМ будут проводиться в Москве, а также с тем, что для большинства иностранных туристов Москва станет первым пунктом пересечения российской границы, и уже отсюда они будут направляться в другие города проведения чемпионата, отмечают аналитики.

По данным компании Colliers International, во II квартале 2018 г. заметное влияние на столичный рынок стрит-ритейла окажет Чемпионат мира по футболу — наплыв туристов отразится на активности арендаторов и уровне вакантности. Сокращение вакантности будет происходить в первую очередь за счет наиболее популярных туристических локаций, включая Арбат, Никольскую, Тверскую, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Б. Дмитровку, Петровку.

По словам руководителя департамента стрит-ритейла по России Colliers International Екатерины Подлесных, опыт предыдущих ЧМ показывает, что наибольший рост доходов в период проведения соревнований приходится на такие сферы потребительского рынка, как фастфуд, еда на вынос, бары, кафе, а также сувенирная продукция, связанная со страной-организатором турнира.

Представители других сегментов ритейла также стремятся использовать будущий рост трафика. Например, в местах потенциальной концентрации туристических потоков ищут помещения также магазины косметики и парфюмерии и спортивных товаров. Также вероятно, что компании, желающие заработать во время ЧМ, подпишут договоры аренды не на 5-7 лет, а на 3-5 лет, с возможностью выхода из договора и будут смотреть помещения, требующие меньших капитальных затрат, подчеркнула Екатерина Подлесных.