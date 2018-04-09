Финны отремонтируют трассу М-1 за 11,5 млн евро

ЮИТ выполнит реконструкцию двух участков магистрали М-1 общей протяженностью 15 километров. Работы начнутся в апреле 2018 года и продлятся до октября 2019 года, сообщает пресс-служба строительного концерна. В ходе работ будет уложено около 90 000 тонн асфальтовой смеси.

Структура концерна ЮИТ "Дорожное строительство" и компания "Мостотрест-сервис" подписали договор субподряда на реконструкцию федеральной магистрали М-1 (автодорога, ведущая из Москвы в Беларусь через Минск) южнее города Гагарина (164 и 179 км). Общая стоимость подряда составляет 11,5 миллионов евро, говорится в сообщении.

Четырехполосная магистраль М-1 общей протяженностью 450 километров соединяет крупнейшие западные промышленные центры России с соседними государствами. Магистраль круглосуточно используется для большого количества грузовых и пассажирских перевозок. М-1 является частью европейского маршрута E 30 и панъевропейского транспортного коридора Берлин — Нижний Новгород. На всём протяжении Магистраль М-1 представляет собой 4-полосную дорогу первой категории.

В сообщении отмечается, что финский строительный концерн ЮИТ имеет 50-летний опыт строительства и реконструкции автодорог и ремонта дорожных покрытий в России. Компания регулярно выполняет подряды в сфере дорожного строительства в Москве и Санкт-Петербурге. К ним относятся ремонт и реконструкция городских улиц и автодорог, а также ремонт и реконструкция магистралей М-2, М-4, М-11, А-108. Кроме того, в России ЮИТ отремонтировал более 300 мостов.