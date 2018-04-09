"Квадрат" самой дорогой квартиры в Москве стоит 56 тыс. $

Один квадратный метр самой дорогой квартиры в Москве стоит 56 тыс. $. По данным компании Savills, наибольшее число самых дорогих квартир расположено на Остоженке, Патриарших прудах, Арбате и в Тверском районе.

По очередному значению индекса PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index), представленному компанией Savills, стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков и среди квартир в открытой продаже) — почти 31 млн долл. США (пентхаус площадью 600 кв. м вблизи Патриарших прудов). Бюджет покупки самого дешевого объекта, вошедшего в PCM TOP-100 в марте 2017 г. — 1,5 млн долл. США (2-комнатная квартира на Малой Бронной улице площадью 50 кв. м).

Средняя цена 1 кв. м в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила 34 400 долл. США. За последние 3 месяца список PCM TOP-100 обновился на 10%. Выбывшие из рейтинга квартиры и апартаменты были сняты с реализации, проданы, сданы в аренду или их цена была значительно снижена, отмечают аналитики.

За последний квартал индекс увеличился на 3,6%. Максимальная цена 1 кв. м квартиры из сотни самых дорогих при этом составляет 56 тыс. долл. США, минимальная — 28 тыс. долл. США (нижняя граница увеличилась более чем на 1,9 тыс. долл. США по сравнению с декабрем 2017 г.). 3 квартиры из списка PCM TOP-100 относятся к ультрапремиальным (от 50 тыс. долл. США/кв.м.), отмечает Savills.