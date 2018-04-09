8 жилых комплексов на Москве-реке благоустраивают собственные набережные

На рынке столичных новостроек реализуются квартиры в 8 жилых комплексах на Москве-реке с собственными благоустроенными набережными. По данным компании "Метриум", три из них относятся к категории "комфорт", 4 — к бизнес-классу, а один позиционируется в премиальном сегменте.

В общей сложности в этих проектах реализуется 4,3 тыс. лотов, что составляет 11,9% от общего количества квартир в новостройках "старой" Москвы. Аналитики отмечают, что еще 3-4 года назад новостройки на Москве-реке были большой редкостью. Особенно в массовом сегменте, где подобных проектов попросту не было.

До 2014 года собственная благоустроенная набережная Москвы-реки была прерогативой премиального сегмента: причалом и прогулочной зоной могли пользоваться жители комплекса "Алые паруса", а в закрытом поселке "Остров Фантазий" дома расположены вдоль берега Татаровской поймы в излучине Москвы-реки, сообщает "Метриум".

Однако в 2014 году ситуация кардинально изменилась. Почти одновременно были заявлены сразу два проекта на первой береговой линии: "Ривер Парк" (комфорт-класс) и "Сердце Столицы" (бизнес-класс). А затем новые жилые комплексы у Москвы-реки стали выходить на рынок регулярно. По мнению аналитиков, сегодня жилые комплексы с собственной благоустроенной набережной уже стали вполне привычным и главное — востребованным продуктом.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, сегодня каждая десятая квартира на первичном рынке "старой" Москвы предлагается в новостройке с собственной набережной. Это очень высокий показатель — 4 года назад данный сегмент был представлен только одним проектом, а объем предложения составлял доли процента от общего количества.