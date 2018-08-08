Желтую линию метро достроят после БКЛ

Строительство центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро начнется после завершения работ на БКЛ, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, вопрос о строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Третьяковской" будет рассмотрен после завершения работ на Большой кольцевой линии.

"Мы не отказались от проекта строительства центрального отрезка желтой ветки. Это технологически очень сложный участок, который потребует огромных усилий и компетенции", — заявил глава стройкомплекса.

"К этому вопросу мы вернемся после завершения работ на Большой кольцевой линии метро, на которой сейчас сконцентрированы все усилия", -подчеркнул М. Хуснуллин. По его словам, Большое кольцо метро планируется замкнуть в 2022–2023 годах.

Напомним, центральный участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки будет включать станции "Плющиха", "Волхонка" и "Дорогомиловская".

Как сообщили "Правде.Ру", в этом году желтая ветка метро придет в Новую Москву. На этом участке Калининско-Солнцевской линии откроется семь станций. Напомним, что в настоящее время на станциях участка Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" уже ведутся пусконаладочные работы.