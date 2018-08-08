Более 650 тыс. кв.м недвижимости ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за семь месяцев этого года, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, это порядка 595 тыс. кв.м жилья и около 57 тысяч "квадратов" коммерческих и социальных объектов.
Он отметил, что всего в 2018 году в присоединенных территориях введут более 2 млн кв.м недвижимости, в том числе около 1,4 млн "квадратов" жилья.
Глава Департамента подчеркнул, что все новое жилье обеспечивается социальными объектами. Это поликлиники, школы, детские сады и больницы. Эти объекты строятся за счет бюджета, но практически во всех жилых проектах эта инфраструктура возводится силами инвесторов.
"Правда.Ру" сообщала ранее, что в Новой Москве с 2012 года введено более 50 социальных объектов. Первое место занимают детские сады — их построено 35. Школ и поликлиник введено по 10.
До конца 2020 года в Новой Москве планируется ввести еще не менее 50 социальных объектов. Напомним, что согласно генплану "новой" Москвы, до 2035 года в ТиНАО будет построено 125 объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов и около 700 спортивных объектов.
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