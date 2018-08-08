Самая надежная валюта — коллекционное жилье

Квартиры в легендарных домах, особенно памятниках советской архитектуры гораздо легче переносят экономические кризисы, говорится в исследовании компании "НДВ — Супермаркет недвижимости".

Как отмечают аналитики, самое надежное вложение средств — это коллекционная недвижимость. Практика показывает, что квартиры в легендарных домах, особенно памятниках советской архитектуры, достаточно дороги. Стабильность вложений в них впечатляет: в отличие от премиум-недвижимости, с которой они сопоставимы по цене, квартиры в этих домах гораздо легче переносят экономические кризисы.

Покупатели на такое жилье есть всегда. Поклонники советских артефактов были и за рубежом, и в России. Высокий интерес к ним был отмечен и в девяностые, и в двухтысячные. По убеждению экспертов, он сохраняется сейчас, и будет сохранен в будущем.

Как узнала "Правда.Ру", до кризиса порядка 30% проданных в Москве квартир приобретались инвесторами в качестве вложения средств или для сдачи в аренду. Сегодня этот показатель едва дотягивает до 5%. Тем не менее, это не повлияло на конъюнктуру рынка коллекционного жилья. Просчитать экономику вложений достаточно просто.

Например, в трёх небоскрёбах в стиле ампира - сталинских высотках, где еще есть квартиры в свободной продаже, — стоимость квадратного метра скачет с отметки в 260 тысяч рублей и до полутора миллионов, но рыночная норма для таких квартир — 400-500 тысяч за "квадрат".

Это вполне соответствует делюкс-недвижимости в пределах Садового кольца. Конечно, новые премиальные жилые комплексы выходят ежегодно. Только вот похвастаться тем, что они являются символом столицы, они вряд ли могут. Вывод: легендарные "сталинки" никогда не потеряют в цене, и скорее всего будут только прибавлять в размере чека.

Еще один пример выгодных вложений — дореволюционные дворницкие, переделанные в квартиры в переулках близ Тверской, в Китай-городе и других старинных районах. Их площадь зачастую не превышает 20 квадратных метров, но устроить аукцион среди потенциальных съёмщиков на такой объект куда проще, чем на любую квартиру за ТТК.

Однокомнатную каморку в таких домах в пределах Садового кольца легко сдать тысяч за 70. Трёх- четырёхкомнатные квартиры охотно снимают иногородние студенты, оставшиеся без общежития. А также группы хипстеров-единомышленников — комнаты идут от 20-30 тысяч рублей в месяц за штуку.