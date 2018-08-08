Самый бюджетный дом на берегу Крыма стоит 2.6 млн. рублей

Цены на дома на Черном море на побережье Крыма варьируются от 2,6 до 127 млн рублей, говорится в исследовании компании "МИЭЛЬ-Франчайзинг".

Рейтинг самых бюджетных домов Крымского побережья возглавляет двухэтажный дом площадью 150 кв.м. в поселке городского типа Кача в Нахимовском районе Севастополя в 400 м от моря. Категория земельного участка (4 сотки) ИЖС, на участке плодоносящий сад. В доме центральное водоснабжение, электроэнергия. За такой дом просят 2,6 млн рублей.

На втором месте — трехэтажный эллинг за 3,9 млн рублей на берегу моря в поселке Прибрежное, возле аквапарка. Общая площадь 54,4 кв.м. Дом обставлен мебелью и бытовой техникой, есть все коммуникации. Полностью готов для проживания или сдачи в аренду. Рядом магазин, детская площадка, набережная.

Почетное третье место досталось дому на южном берегу Крыма (поселок Высокогорное) за 5,2 млн рублей. Общая площадь 120 кв.м. Двухэтажный дом без отделки. Из окон открывается вид на море. Категория земельного участка (1 сотка) ИЖС. Все коммуникации подключены.

"МИЭЛЬ-Франчайзинг" приводит примеры и самых дорогих коттеджей Черноморского побережья Крыма. Первое место - у дома рядом с Ливадийским дворцом площадью 270 кв.м. На участке — бассейн, пруд с беседкой и террасной мебелью, тропические декоративные деревья. Цена вопроса — 111 млн рублей.

На втором месте среди самых роскошных объектов полуострова — коттедж за 112,8 млн рублей в Симеизе. Площадь 308 кв.м, участок 5 соток. Бассейн, зона барбекю, детская площадка. Удаленность от моря 30 метров.

И, наконец, лидер самых дорогих домов черноморского побережья Крыма — дом за 127 млн рублей. Общая площадь основного дома — 520 кв.м, гостевого — 127 кв.м, площадь участка 30 соток. Дом расположен в поселке Ливадия. Из окон открывается вид на море и горы. На прилегающей к дому территории находится природное озеро с камышом и пресноводной рыбой, бассейн со встроенной барной стойкой и джакузи, поле для гольфа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о самых дешевых квартирах Крыма с видом на море. Так, студию площадью 12 "квадратов" можно приобрести в Севастополе всего за 1,3 млн руб.

В Коктебель, где минимальный бюджет покупки жилья у моря составляет 1,35 млн рублей. В Алуште в нескольких метрах от береговой линии здесь можно приобрести квартиру площадью 20 кв.м в эллинге всего за 1,45 млн рублей.