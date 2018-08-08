Скидки на элитное жилье в столичном мегаполисе в июле достигали 20%, говорится в сообщении компании Kalinka Group.
В июле на рынке элитной и премиальной недвижимости Москвы была заключена 51 сделка. Это на 13% больше аналогичного показателя прошлого года.
Девелоперы предлагали покупателям дисконтные различные программы и специальные условия. Максимальная скидка в июле составила 20%. Правда, на ограниченное число лотов. Застройщики стимулировали клиентов подарками в виде отделки или машино-мест в паркинге. В частности, в июле была проведена акция Black Friday, в рамках которой максимальный дисконт составил 39 млн рублей.
Как узнала "Правда.Ру", средний чек сделки в июле составил порядка 70,9 млн. рублей, увеличившись на 10% по сравнению с июлем 2017. Средняя площадь проданного лота составила 113,6 кв.м (на 7% меньше по сравнению с июлем 2017 г.).
В центральном округе столицы в июле квартиры элитного и премиального сегментов продавались в 54 объектах. Всего в экспозиции находилось 2115 лотов. Новых объектов на рынок не выходило.
Стоимость "квадрата" осталась на уровне июня — 741 тыс. рублей. Повышение цен отмечено в 10% объектов рынка, максимальный рост составил 7%.
По данным Kalinka Group, в 220 продаваемых жилых комплексах Москвы (61% от реализуемых проектов) изначально анонсируются скидки. За год этот показатель увеличился на 10%. Количество жилых комплексов, где квартиры можно приобрести по привлекательному дисконту, за год выросло на 60%. Это 36% от общего количества продаваемых квартир.
Как писала ранее "Правда.Ру", лидером по объему предложения элитного жилья остался район Хамовники. На конец июля на него пришлось 45,9% реализуемых лотов (+6,5 п.п. к 4 кв. 2017 г.). На втором и третьем местах - Замоскворечье (19,8%; +0,3 п.п.) и Якиманка (16,9%; -3,8 п.п.).
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