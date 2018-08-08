Из всех городов-миллионников самая дешевая квартира оказалась в Омске. Она стоит 430 000 рублей, сообщает портала "МИР КВАРТИР".
Метраж такой квартиры — 14 кв. м. Она располагается в кирпичной пятиэтажке на окраине города. В окнах даже есть стеклопакет, имеется металлическая дверь. Хозяин уверяет, что "состояние хорошее".
По данным портала, примерно столько же стоит самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде — 450 000 рублей. Она расположена в центре города, на первом этаже двухэтажного барака. Есть газ и отопление. Вода только холодная. Площадь 17 кв.м, из них кухня — 5 кв.м.
На третьем месте по дешевизне — 11-метровая клетушка в Воронеже. Третий этаж пятиэтажки. Цена — 480 000 рублей.
Далее места в рейтинге распределяются следующим образом: 18 метров в хрущебе Челябинска за 530 000 рублей. И, наконец, Топ-5 самого дешевого жилья в городах-миллионниках России замыкает квартира в Красноярске с туалетом, без душа за 540 тысяч рублей.
Для сравнения: в Казани за квартиру без душа и площадью 12 кв.м предлагают уже за 750 тыс. рублей. В Волгограде за 750 тыс. рублей можно приобрести даже "двушку" размером 47 кв.м.
В Питере пятнадцатиметровая квартира гостиничного типа на первом этаже "хрущевки" с трехметровой кухней продается за 1 290 000 рублей. И, наконец, в Новой Москве в поселении Первомайское в поселке Птичное нашлась студия площадью 14 кв.м на первом этаже за 1 900 000 рублей. До "старой" Москвы — на автобусе.
Как писала ранее "Правда.Ру", самая дешевая квартира в "старой" Москве стоит порядка 2,5 млн рублей. За такую сумму можно приобрести малогабаритную "однушку" в Зеленоградском административном округе.
Как отмечают эксперты, разница в цене самого дорогого и самого дешевого жилья в Москве составляет более чем 1000 раз. В среднем по стране разница в стоимости "вторички" составляет примерно 76 раз.
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