Застройщики увеличивают дисконт — КоммерсантЪ

За год доля проектов, в которых квартиры продаются без дополнительных скидок, сократилась в 2,5 раза, пишет газета "Коммерсант".

Изменения на рынке жилья, поправки в законодательстве и высокая конкуренция побуждает застройщиков идти на серьезные уступки. Как пишет газета, по итогам полугодия доля девелоперских проектов, жилье в которых не реализуется без специальных скидок, сократилось с 8% (11 объектов) до 3% (25 объектов).

В 220 продаваемых жилых комплексах Москвы (61% от реализуемых проектов) изначально анонсируются скидки. За год этот показатель увеличился на 10%. Количество ЖК, где квартиры можно приобрести по индивидуальному дисконту, за год выросло на 60%, до 124 комплексов. Это 36% от общего количества продаваемых квартир.

Как пишет "Коммерсант", чаще всего дисконт предлагается покупателям высокобюджетного жилья. Максимальных размер предоставляемых скидок при этом достигает 29%. По размерам скидок с элитным сегментом сопоставим массовый. Здесь готовы уступить до 28% стоимости жилья.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация на рынке жилья существенно не изменится, конкуренция останется высокой и девелоперы по-прежнему будут готовы идти на солидный дисконт.

Как писала ранее "Правда.Ру", только в июле этого года Москомстройинвест выдал 42 заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС). Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такая активность застройщиков непосредственно связана с последними изменениями в законодательстве в области долевого строительства. Но уже через год ситуация может начать развиваться в другую сторону. По мнению некоторых аналитиков, вступление в действие поправок может привести к монополизации рынка, и крупные застройщики начнут замораживать дисконтные программы.