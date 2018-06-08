Десятая часть элитной «первички» находится в районе Арбат

Предложение первичного рынка элитной недвижимости района Арбат по итогам первых пяти месяцев года составляет 12% от общего объема предложения, сообщает компания Welhome.

По данным экспертов, средняя стоимость кв.м в районе составляет 858,5 тыс. рублей. По состоянию на начало июня текущего года (за период с января по май) 6% от всех реализованных лотов пришлось на район Арбат.

С начала года Арбат занимает 4 место по количеству реализованных лотов в общей структуре спроса. А в связи с официальным стартом продаж клубного дома Turandot Residences, до конца 2018 года район Арбат может войти в тройку лидеров по спросу на элитные новостройки, отмечает Welhome.

Сообщается, что благодаря тесной связи Turandot Residences и театра им. Евгения Вахтангова в 2012 году компания Eastern Property Holdings выступила инвестором по проекту строительства Новой Сцены на 250 мест, репетиционных залов, административных помещений, производственных цехов и мастерских по ремонту реквизита. А в сентябре 2016 года в здании Новой Сцены открылось еще одно сценическое пространство — камерная площадка "АРТ КАФЕ".