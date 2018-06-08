Заселение по реновации начинается еще в 4-х домах

На северо-востоке Москвы подготовлены для заселения по программе реновации четыре многоквартирных дома, заявил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

"В Северо-Восточном округе подготовлено к заселению два дома на ул. летчика Бабушкина, а также дом на Полярной улице и в проезде Дежнева. Сюда переедут жители трех сносимых пятиэтажек", — сказал А. Валуй. Заселение начнётся с завтрашнего дня.

По его словам, квартиры в новых домах получат жители пятиэтажек, расположенных на Осташковской улицей, а также на Полярной. "Это дома переменной этажности, состоящие из нескольких секций. Первые этажи новых домов полностью отдаются под помещения социально-бытового назначения", — сказал А. Валуй.

Он отметил, что максимальная высотность домов составляет 17 этажей. "Здесь созданы полноценные условия для проживания инвалидов, все подъезды оборудованы подъемниками и специальными лифтами", — добавил А. Валуй. Он подчеркнул, что все жильцы, переезжающие в новые дома, останутся в пределах своих прежних районов проживания и сохранят свой привычный уклад жизни.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В нее входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

Как сообщалось, на данный момент участникам программы предложены пять домов для переезда в разных районах города. В июне им планируется предоставить еще пять домов на 832 квартиры. Всего до конца года в рамках реновации планируется расселить 20-30 домов. Также в этом году начнется снос первых расселенных домов.